Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростовской области прокуратура пресекла незаконную деятельность по оказанию ритуальных услуг. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе инспекции выявлено, что индивидуальный предприниматель оказывал услуги в частном порядке на территории кладбища, расположенного на Багаевском шоссе в Новочеркасске, и за пределами его границ. Прокуратура через суд закрыла нелегальный бизнес.

Решение суда в законную силу не вступило.