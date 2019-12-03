Хабаровск, , 10:27 — REGNUM Три аэропорта на севере Хабаровского края закрыты из-за сильной метели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за неприемлемых погодных условий не принимают самолеты сегодня аэропорты Чегдомына, Николаевска-на-Амуре и Чумикана.

Аэропорт Хабаровск работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на морском побережье и севере Хабаровского края бушует метель. Ветер местами достигает 28 м/сек.