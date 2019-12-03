Петропавловск-Камчатский, , 10:21 — REGNUM Из-за усиливающегося снегопада на Камчатке дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На дорогах полуострова работают грейдеры, пескоразбрасывающая техника, тягачи, другие необходимые машины. Жителей призвали не перекрывать своими автомобилями проезд дорожной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон принес на Камчатку, Сахалин и север Хабаровского края сильную метель, шквальный, местами ураганный ветер.