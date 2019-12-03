Элиста, , 10:08 — REGNUM В Элисте суд вынес решение по громкому делу в отношении бывшего заместителя главы администрации республиканской столицы, который обвинялся в получении взятки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Калмыкии 3 декабря, суд, признав подсудимого виновным, назначил ему лишь штраф, тогда как прокуратура настаивала на длительном сроке лишения свободы.

Как установлено судом и следствием, чиновник получил взятку на свою банковскую карту и карту дочери в общей сумме 320 тыс. рублей за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей вЭлисте, а также ускорение оформления права пользования земельными участками и выдачу разрешения на ввод данного объекта в эксплуатацию.

Гособвинитель в ходе прений потребовал для подсудимого наказание в виде лишения свободы на срок семи лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 3,2 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на пять лет.

«Однако суд, признавая чиновника виновным, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 5 лет», — сообщили в прокуратуре республики.

В надзорном ведомстве заявили, что намерены обжаловать вынесенный приговор в апелляционном порядке как слишком мягкий. Также в прокуратуре заявили, что в отношении чиновника возбуждено ещё два уголовных дела.

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