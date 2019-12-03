Белгород, , 10:05 — REGNUM В интернет выложили видео с места аварии пассажирского автобуса в Белгородской области. «ПАЗ» лежит на левом боку, на самом краю обочины дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Точное количество пассажиров уточняется.

По предварительным данным, все пассажиры живы. Одна девушка госпитализирована без сознания, ещё четырём пассажирам помощь оказана на месте, утверждает телеграмм канал Mash. Также к врачам с нервным срывом обратилась женщина, которая оказывала помощь пострадавшим.

По уточнённой информации, авария произошла в районе села Архангельское Старооскольского городского округа. Водитель не справился с управлением из-за сложных погодных условий.