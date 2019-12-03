Уфа, , 10:20 — REGNUM Водителя в Уфе обвиняют в пьяной езде, в результате которой погиб его семилетний сын. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2019 года мужчина находился в нетрезвом состоянии. Решив съездить в магазин за спиртными напитками он взял с собой семилетнего сына и, сев за руль ЛАДА, начал движение. Мальчик сидел на переднем сидении и не был пристегнут.

Правоохранители считают, что двигаясь на автомобиле со скоростью 85 км в час мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП его сын скончался на месте от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Отмечается, что свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.