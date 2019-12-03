Джакарта, , 09:54 — REGNUM Пресс-секретарь президента Индонезии заявил, что глава государства попросил полицию расследовать взрыв, прогремевший в центре Джакарты 3 декабря, сообщает Kompas.

«Президент Джоко Видодо твёрд, все акты насилия, независимо от мотивов, должны решаться твердо. Мы оставляем это дело полиции», — заявил пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман.

Известно, что взрыв в центре индонезийской столице был вызван дымовыми гранатами. Взрыв прогремел вблизи ряда жизненно важных объектов, среди которых министерства внутренних дел страны, здание Верховного суда и президентский дворец.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел 3 декабря около 07:15 по местному времени. В результате двое военных были ранены. Один из них получил серьезные травмы. Пострадавшие отправлены в военный госпиталь Гатот-Суброто в Джакарте.

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