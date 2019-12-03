Москва, , 09:47 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом 3 декабря сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, две сестры в момент совершения убийства были вменяемы и могли осознавать фактический характер совершаемых ими действий. Мотивом преступления стала личная неприязнь.

В отношении младшей сестры дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Отмечается, что следователи собрали достаточную доказательственную база, уголовное дело в отношении двух сестер направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года. Тело 57-летнего Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве обвиняют дочерей Хачатуряна. Преступление, по их словам, произошло из-за многолетнего насилия с его стороны.

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