Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Крупный пожар на территории контейнерных складов в Шушарах Пушкинского района Петербурга локализован силами пожарных и спасателей регионального ГУ МЧС России. Несмотря на масштаб и «эпичность» самого пожара, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Пожар на складе в Петербурге ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Огонь вспыхнул около 02:13 мск в складской зоне на Московском шоссе, 54. В ангаре, площадью 150×80 метров и высотой 15 метров, начался пожар, которому сначала был присвоен 2-й уровень сложности, а к 02:59 он повышен до 4-го номера.

Огонь охватил шесть тысяч квадратных метров, к трем часам ночи конструкция ангара рухнула. К 04:00 мск к тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Сооружение использовалось первым «сухим» портом «Терминал Логистик» (ПАО «Трансконтейнер»), в ангаре хранились каучук, фанера и стройматериалы. Поэтому для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работают Передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по вопросам законности и правопорядка от Смольного, специалисты Роспотребнадзора.

«В 07:59 — локализация на площади 12 000 квадратных метров. Номер сложности снижен с 4 до 3», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе пожара условия на дорогах обычные. Люди обсуждают «дождевые тучи», за которые приняли черный дым от складов.

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