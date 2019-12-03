Уфа, , 09:38 — REGNUM Пятимесячный ребенок пострадал во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла 2 декабря около 19 часов на 201 км автодороге Уфа-Инзер-Белорецк. Столкнулись ехавшие навстречу автомобили «Nissan Almera» и «Nissan Bluebird».

Он отметил, что в результате ДТП пять человек отвезли в больницу, среди них был и пятимесячный малыш.

Подробности аварии уточняются.