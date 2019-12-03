Южно-Сахалинск, , 09:46 — REGNUM На Сахалине едва не произошла трагедия: десять жительниц Южно-Сахалинска едва не задохнулись в общественной бане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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К трагедии, по данным ИА Сахалин и Курилы, едва не привела неисправная вентиляция, которую, к тому же, установили только недавно. Однако рабочие фирмы, выполнявшей работы, не протестировали форсунки, прогнав их в течение суток вхолостую. В баню сразу пустили посетительниц. Женщины с трудом смогли покинуть помещение — они задыхались, чувствовали головокружение, сильную головную боль, одной из женщин потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке подросток погиб во время утренней пробежки, споткнувшись и ударившись головой о камень.