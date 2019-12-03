Белгород, , 09:28 — REGNUM Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет. Об этом сообщает 3 декабря информированный источник «Интерфакса».

ДТП случилось у села Преображенка. Автобус с 30 пассажирами следовал в Старый Оскол. По предварительным данным, некоторые пассажиры получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 19 человек погибли при аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае. Автобус упал с моста на лёд реки Куэнга.

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