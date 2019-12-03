Нджамена, , 09:27 — REGNUM В результате нападения боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Чаде погибли 17 человек, об этом 3 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Столкновения произошли на военной базе правительственных войск, на западе страны. Среди погибших четверо военных и 13 террористов.

Ранее в этом же районе террористы похитили троих человек — медсестру, доктора и водителя транспортного средства.

Напомним, группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действует в основном на территории Нигерии. За многие годы боевых действий погибли свыше 30 тыс. человек.

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