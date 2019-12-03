Майминский район, Алтай, , 09:23 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту хищения у местной жительницы четырёх икон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, реликвии достались пенсионерке по наследству.

Женщина рассказала, что накануне к ней в гости приезжала родственница из Новосибирска, оставшаяся ночевать. Однако наутро хозяйка не нашла в доме ни родственницы, ни своих икон. Сумма ущерба составила 199 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что 34-летняя гостья из сибирской столицы ранее уже имела проблемы с законом. Подозреваемая была задержана в Новосибирске и уже дала признательные показания.

«Полицейским она пояснила, что похищенные иконы она продала в одном из переходов метро скупщику антиквариата всего за 5 тысяч рублей, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды», — сообщили в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске 43-летний мужчина получил реальный срок заключения за попытку похищения иконы. Стоимость иконы оценивается почти в 15 тыс. рублей.

Читайте также: За попытку похищения иконы ульяновец получил два года колонии