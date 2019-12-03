Барнаул, 3 декабря 2019, 09:23 — REGNUM Серьезное ДТП произошло сегодня, 3 декабря в Барнауле. Как сообщают алтайские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев, на проспекте Ленина, возле Алтайского медуниверситета, водитель на автомобиле Nissan после ДТП влетел в остановку с людьми. Точное количество пострадавших пока не известно, на месте работает скорая помощь.

ДТП в Барнауле. На проспекте Ленина автомобилист протаранил остановку
ДТП в Барнауле. На проспекте Ленина автомобилист протаранил остановку
Цитата из канала Барнаул 22