Барнаул, 3 декабря 2019, 09:23 — REGNUM Серьезное ДТП произошло сегодня, 3 декабря в Барнауле. Как сообщают алтайские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев, на проспекте Ленина, возле Алтайского медуниверситета, водитель на автомобиле Nissan после ДТП влетел в остановку с людьми. Точное количество пострадавших пока не известно, на месте работает скорая помощь.
«Борьба за Арктику»
В Барнауле водитель снёс остановку с людьми
ДТП - это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.