Джакарта, , 09:14 — REGNUM Полиция продолжает работать на месте взрыва, который прогремел сегодня утром, 3 декабря, на территории Национального монумента независимости в центре столицы Индонезии. Как уточнил на брифинге начальник полиции Джакарты генерал-инспектор Гатот Эдди Прамоно, взрыв произошел около 7: 15 по местному времени напротив здания министерства внутренних дел. Об этом сообщаетThe Jakarta Post.

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«Наша команда на месте преступления обнаружила, что взрыв, по-видимому, был вызван дымовой гранатой», — добавил страж порядка.

Представитель полиции Джакарты Юсри Юнус пояснил, что дымовые гранаты обычно использовались для учений сотрудниками службы безопасности и что устройства были маломощными, похожими на петарды. Он добавил, что такие дымовые гранаты не опасны, если они взрываются на большом расстоянии, однако, если взрыв произойдёт в момент, когда боеприпас находится в руках, то ожогов не избежать.

Пока неизвестно, как граната оказалась в парке. Начальник городской полиции предположил, что её могли случайно оставить на месте происшествия. Гатот Эдди Прамоно, обращаясь к общественности, подчеркнул, что преувеличивать масштабы данного инцидента не стоит.

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В настоящее время полицейское оцепление в парке снято.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в центре столицы Индонезии Джакарты, который прогремел в парке, расположенном недалеко от президентского дворца, пострадали два военнослужащих. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Глава государства в момент взрыва не находился в президентском дворце.