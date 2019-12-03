Уфа, , 09:22 — REGNUM В Уфе возбудили дело по факту невыплаты заработной платы работникам на общую сумму свыше 12 млн рублей. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, ООО «Милка» с марта по май текущего года не выплатило заработную плату своим сотрудникам. Сумма задолженности составила свыше 12 млн рублей. При этом руководство предприятия направляла денежные средства на текущие нужды предприятия, отметили в прокуратуре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Сообщается, что прокуратура Кировского района Уфы через суд потребовала взыскать с предприятия задолженность. Суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил иск.

В настоящее время районная прокуратура отслеживает ход расследования уголовного дела и ситуацию с фактическим погашением долга по зарплате работникам предприятия.