Новосибирск, , 09:01 — REGNUM

В Новосибирской области охотник подозревается в убийстве другого охотника. Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Установлено, что 30 ноября 2019 года трое мужчин охотились на диких животных в охотничьих угодьях Купинского района области. Подозреваемый занимался загоном животного вокруг лесного колка, а двое других охотников сидели в кустарниках с другой стороны леса. Чтобы выгнать животных из леса, охотник выстрелил в сторону кустов, где находился 45-летний мужчина. Последний был ранен в спину и спустя время скончался.

Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.