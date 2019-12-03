Петропавловск-Камчатский, , 09:10 — REGNUM Транспортная прокуратура Камчатки ограничила доступ к сайту, на котором была размещена реклама туристической услуги — полётов на воздушном шаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Надзорное ведомство, обнаружив рекламу полётов на воздушном шаре над Камчаткой, провело проверку, в ходе которой выяснилось, что владелец летательного аппарата не имеет лицензии на осуществление коммерческих перевозок. Как следует из разъяснения транспортной прокуратуры отсутствие лицензии означает, что перевозчик не может гарантировать безопасность пассажиров.

Суд, в который обратился транспортный прокурор, иск поддержал.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Кроноцком биосферном заповеднике Камчатки совершил жёсткую посадку вертолет МИ-8. Никто из пассажиров не пострадал.