Омск, , 08:52 — REGNUM В Омске вынесен приговор 49-летней женщине, которая расправилась с супругом, назвавшим её «плохой хозяйкой».

Как сообщили ИА REGNUM 3 декабря в областном следственном управлении СКР, омичка признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 17 августа 2019 года в квартире на улице Лермонтова в Омске пьяная женщина ударила супруга в грудь ножом. Мужчина скончался 6 сентября в больнице.

В ведомстве уточнили, что причиной ссоры стало недовольство мужчины тем, что его супруга — плохая хозяйка, не готовит, не убирает квартиру, не заботится о нём и сыне.

Врачам скорой, приехавшим по вызову, омичка сказала, что её муж порезался сам. В полиции она выдвинула версию, что отца ударил ножом несовершеннолетний сын. Однако эти версии опровергли собранные следствие доказательства.

Суд назначил женщине восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. По иску матери и сына убитого мужчины омичка обязана возместить моральный вред в размере 900 тысяч рублей.

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