Уфа, , 08:55 — REGNUM Разрушение пристроя к двухэтажному дому произошло в Уфе. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о том, что на улице Коммунистическая, 106 обрушился пристрой к двух этажному жилому дому поступило на пульт спасателям около полуночи с 2 на 3 декабря.

На место происшествия по тревоге были подняты сотрудники экстренных служб.

Сообщается, что в жилом доме находилось семь человек. К счастью никто из них не пострадал.

В настоящий момент причины происшествия выясняются.