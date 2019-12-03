Санкт-Петербург, , 08:49 — REGNUM Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ангаре, расположенном в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга. По данным регионального МЧС, пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м.

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Уточняется, что локализация огня объявлена в 07:59. Ранг пожара понижен с четвертого до третьего. В результате инцидента никто не пострадал. К ликвидации пожара привлечены 220 человек, 49 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря. В помещении, принадлежащем компании «Логистика-Терминал», хранились фанера, каучук и другие материалы. В результате пожара произошло обрушение конструкций ангара.

Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.