Ходейда, Йемен, , 08:58 — REGNUM С конца 2018 года в йеменском портовом городе Ходейда погибли свыше 215 мирных жителей, об этом 3 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Столкновения здесь периодически вспыхивают несмотря на соглашение о перемирии, достигнутом 18 декабря 2018 года. Помимо погибших, ранения получили свыше 2 тыс. человек.

Среди погибших в основном женщины и дети, большая часть смертей связана с подрывами на минах, а также на установленных фугасах, иногда здесь происходят и вооруженные нападения.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Стороны конфликта пытаются достигнуть соглашения о его преодолении. Несмотря на это, мирные граждане продолжают подвергаться насилию.

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