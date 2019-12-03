Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM На Камчатке продолжает бушевать циклон. На мысе Лопатка порывы ветра достигли 39 м/сек, в поселке Озерновский — 34 м/сек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В столице Камчатки ветер до 15 м/сек, сильные осадки.

Циклон усилится к ночи и распространится на север Камчатки. На Командорах скорость ветра будет достигать 30 м/сек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за сильного ветра и метели сократили занятия второй смены в школах. На Сахалине из-за сильной метели закрыты некоторые автотрассы. Сильная метель и шквальный ветер отмечаются на морском побережье Хабаровского края.