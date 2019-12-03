Баменда, , 09:05 — REGNUM Пассажирский самолет подвергся обстрелу во время приземления в аэропорту Баменда на северо-западе Камеруна в воскресенье, 1 декабря. Об этом передает ВВС Africa.

Пассажиры на борту рейса авиакомпании Camair-Co из Дуалы сообщили, что слышали, как пули попадали в самолет, когда он ехал по шасси. В результате инцидента никто не пострадал, передают журналисты.

«Благодаря храбрости капитана самолет смог приземлиться плавно, несмотря на воздействие на его фюзеляж», — говорится в сообщении авиакомпании в Facebook.

Неясно, кто совершил эту атаку, но Баменда находится в неспокойном северо-западном регионе Камеруна, где в настоящее время разворачивается ожесточенное восстание англоязычных сепаратистов.

Региональные власти не прокомментировали нападение, отмечает телерадиокомпания.