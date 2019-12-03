Самара, , 08:48 — REGNUM Жителя Самары осудили на 2 года колонии за фиктивную регистрацию более 700 мигрантов. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, с мая прошлого года по февраль текущего года житель Самары поставил на миграционный учет по месту своего проживания более 700 иностранцев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Суд признал неоднократно судимого обвиняемого виновным и осудил его на 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.