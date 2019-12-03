Киншаса, , 08:45 — REGNUM В результате акций протеста в Демократической республике Конго (ДР Конго) погибли четыре человека, об этом 3 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Северная Киву недалеко от штаба миротворческих сил ООН. Правоохранительные органы схлестнулись с демонстрантами, была слышна стрельба.

По официальным данным, погибли трое манифестантов и один сотрудник полиции. Столкновения продолжались на протяжении всего дня.

Причиной недовольства местных жителей стала неспособность миротворцев оградить гражданское население от нападения со стороны боевиков, действующих на указанной территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Заместитель генсека ООН посетил пострадавший от боевиков регион ДР Конго