Чита, , 08:37 — REGNUM В Забайкальском крае четверо пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили 3 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

«Четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 15 пострадавших находятся в краевой клинической больнице, один ребенок в детской клинической больнице, еще один отказался от госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья. Туристический автобус слетел с моста через реку Куэнга. В результате погибли 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и водитель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования был задержан индивидуальный предприниматель, который организовал перевозку пассажиров этим автобусом.

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