Благовещенск, , 08:46 — REGNUM Последняя вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Белогорском районе Приамурья 1 ноября 2019 года, с тех пор новых вспышек не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии.

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В настоящее время во всех районах области карантин по африканской чуме снят, однако, налажен мониторинг эпизоотической ситуации. Особое внимание сотрудники ветеринарного надзора уделят торговле продукцией животноводства и контролю за входящим сырьем на предприятиях, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Все пострадавшие от африканской чумы свиней жители Приамурья получили компенсационные выплаты за утраченных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения африканской чумы свиней среди диких кабанов, охотуправлением области принято решение вдвое снизить численность их популяции.