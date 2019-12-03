Тункинский район, Бурятия, , 08:36 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии завершился процесс над тремя жителями Иркутской области, которых обвиняли в хищении нефрита. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В феврале 2016 года вступили в сговор сторож, начальник участка, на территории которого хранились добытые камни, а также водитель грузовика — все работали на предприятии по добыче нефрита. Они вывезли со складов почти 2,4 тонны нефрита, причинив материальный ущерб компании на 3,6 млн рублей.

«Принимая во внимание активную роль в преступлении, сторожу суд назначил лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

Двум остальным было назначено условное лишение свободы на два года. Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: Предприниматель в Бурятии незаконно добыл 11 тонн нефрита