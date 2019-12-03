Ульяновск, , 08:33 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска в суд ушло уголовное дело в отношении врача-акушера, которого обвиняют в непрофессионализме и гибели роженицы. Об этом сообщает надзорное региональное ведомство.

Роженица поступила в одну из клинических больниц Ульяновска 8 августа 2015 года в связи с родами. По данным прокуратуры, спустя сутки дежурный акушер-гинеколог не обеспечила профилактику послеродового кровотечения у пациентки и не использовала в полном объёме лекарственные препараты.

«Не организовала осуществление мониторирования за состоянием женщины. В результате рано утром 11 августа 2015 года пациентка скончалась», — отмечают в надзорном ведомстве.

Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности медицинских работников. Речь идёт о трагедии, которая произошла 15 мая 2019 года в посёлке Ишеевка: в одном из домов обнаружена семья из четырёх человек с множественными колото-резаными ранениями. Отец и десятилетний сын скончались, мать и дочь врачам удалось спасти. В совершении преступления обвинили соседа семьи, который страдал хроническим психическим расстройством. В ходе прокурорской проверки выяснено, что необходимые обследования нападавшего последние два года перед трагедией не проводились.

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