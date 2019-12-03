Самара, , 08:30 — REGNUM В Самаре горело кафе «Три оленя». Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в кафе на Московском шоссе, 2 Б поступило на пульт спасателям 2 декабря в 16:34 часов.

По тревоге было поднято 27 огнеборцев на 6 единицах техники.

Приехав на место происшествия, пожарные установили, что горит вентиляция. Из здания были эвакуированы 25 человек. К счастью никто не погиб и не пострадал. С огнем боролись по повышенному рангу 1 БИС.

В настоящее время сотрудники оперативных служб выясняют причины возгорания. Предварительной причиной пожара называется горение жира в вентиляционной шахте.