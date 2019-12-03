Оренбург, , 08:23 — REGNUM В Оренбурге возле банка 2 декабря задержан молодой человек, который в странном виде появился в банке на ул. Туркестанской. На мужчине была медицинская шапочка, маска и перчатки, одетая на изнанку куртка, что вызвало подозрение у сотрудников банка. Парень зашел в офис и вышел из него, не предприняв никаких действий. Однако, как оказалось, молодой человек был потенциально опасен, поскольку имел пистолет, сообщает orengrad.ru.

По данным СМИ, после визита в банк, парень еще некоторое время стоял у входа в кредитное учреждение. Когда мимо проезжали полицейские, то молодой человек пытался закопать в снегу пистолет и скрыться.

При задержании мужчина отрицал, что является владельцем оружия. Свой поступок объяснить не смог. Сотрудники опергруппы определили, что пистолет заряжен и является травматическим.

Как сообщил корреспонденту информированный источник, полиция проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Пистолет изъят и находится на экспертизе.