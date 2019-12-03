Амстердам, , 08:10 — REGNUM 2 декабря в гаагском районе Дяундорп (Duindorp) второй вечер подряд прошли беспорядки. Несколько десятков молодых людей в чёрном подожгли мусорные контейнеры и поддоны, опрокидывали ограждения и взрывали тяжёлые петарды. Ряд улиц перекрыт полицией.

В минувшие выходные в районе прошли беспорядки, которые, по мнению местных властей, вызваны решением властей отменить новогодние костры. В прошлом году традиционный новогодний костёр вышел из-под контроля, что вызвало большие разрушения в районе Схевенинген. В ходе беспорядков 1 декабря задержано 13 человек, включая несколько малолетних. Временно исполняющий должность бургомистра Иохан Ремкес (Johan Remkes), сообщил что самому юному арестанту девять лет. Он был задержан с коктейлем Молотова в руках.

Наблюдатели опасаются, что неспокойная обстановка в Дяундорп может сохраниться вплоть до конца года. Многие местные жители очень недовольны решением об отмене костров. Организаторам мероприятия не удалось в указанный срок выполнить все требования гаагского муниципалитета по обеспечению безопасности, вследствие чего они были вынуждены его отменить.