Благовещенск, , 08:16 — REGNUM Решением Белогорского районного судебного участка жительница Приамурья за распространение недостоверных сведений в период наводнения привлечена к административной ответственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Роскомнадзор хочет собрать распространителей фейков в список

Женщина в группе WhatsApp перепостила сообщение о заражении участка территории цианидом, что являлось информацией, не соответствующей действительности и поднимающей панику среди населения. Свою вину она признала, отметив, что злого умысла не имела.

Теперь ей предстоит заплатить штраф в размере 15 тыс. рублей. В законную силу решение вступит через 10 дней с момента получения осужденной копии постановления. На оплату штрафа у неё есть 2 месяца. Если сумма не будет выплачена, для взыскания средств привлекут судебных приставов.

Как сообщало ИА REGNUM, распространителей фейковой информации Роскомнадзор собирается собрать в список.