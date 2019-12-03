Хабаровск, , 08:05 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю направило обращение главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой дать оценку действиям хабаровских властей по созданию залогового фонда для спасения завода «Амурсталь», входящего в группу «Торэкс», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«То, что письмо направлено, — это факт. Но комментариев мы пока не даём. Какие-то указания из центрального УФАС нам не поступали. Сейчас это закрытая информация», — привело слова начальника УФАС по Хабаровскому краю Елены Клостер ИА ДВ-Новости.

Хабаровские антимонопольщики уже готовят предостережение в адрес правительства Хабаровского края о недопустимости нарушения закона.

«В Хабаровском крае сложилась неоднозначная ситуация. В аффилированном к губернатору и депутатам Закдумы края ГК «Торэкс» проводятся обыски. При этом из СМИ стало известно, что правительством края принято решение создать залоговый фонд для помощи металлургическому заводу «Амурсталь». Кроме того, в правительстве края рекомендовали банкам разблокировать «Торэксу» кредитные линии, а налоговой инспекции — рассмотреть возможность об отсрочке уплаты налогов в бюджет. В связи с такими обстоятельствами УФАС по Хабаровскому краю полагает необходимым выдать правительству региона предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства», — объяснила Елена Клостер.

Как сообщало ИА REGNUM, после обысков в офисах компаний, входящих в группу «Торэкс», связанную с семьей и ближайшим окружением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в правительстве края было проведено экстренное совещание. На нем власти и дирекция завода сообщили, что банки приостановили кредитование крупнейшего актива ГК «Торэкс» — металлургического завода «Амурсталь». Власти Комсомольска-на-Амуре сообщили, что, если «Амурсталь» встанет, без работы, учитывая связанные производства, останутся не менее 16 200 человек. Правительство края заявило о намерении создать залоговый фонд, в который будет помещено имущество края на 130 млрд рублей. В правительстве края уточнили, что поддержка фонда будет оказываться не только «Амурстали», но и другим предприятиям.