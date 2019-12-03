Амстердам, , 07:45 — REGNUM Голландский банк ABN AMRO закрывает больше половины своих банкоматов из-за участившихся в последнее время ограблений. В беседе с новостным сайтом NU. nl представитель банка подтвердил, что речь идёт о временной мере.

Мера последовала за серией ограблений с применением взрывчатки. В заявлении банк сообщает, что мишенью этих ограблений особенно часто оказался определённый тип банкомата, используемый ABN AMRO. Эти ограбления вызывают страх и обеспокоенность у предпринимателей и у граждан, проживающих по соседству с этими банкоматами. Поэтому принято решение срочно изъять деньги из этих автоматов.

Представитель банка не смог сообщить, о каком типе банкомата идёт речь. По его словам, преступники разработали специальный метод по ограблению именно этих автоматов и теперь систематически взламывают их. В этом году произошло 65 ограблений банкоматов, из которых 50 ограблений были направлены на данные банкоматы ABN AMRO

Пока неизвестно, как долго продлится временная мера по закрытию банкоматов.