Благовещенск, , 07:47 — REGNUM Власти Благовещенска отменили режим повышенной готовности, который был введён из-за надвигающихся снегопадов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это решение было принято после того, как нормализовалась обстановка на дорогах, скованных прежде гололёдом. Режим вводился в областном центре 22 ноября по причине приближающейся непогоды.

В ночь с 22 на 23 ноября в Благовещенске неожиданно прошёл дождь — была зафиксирована аномальная для этого времени температура — плюс 5 градусов. Затем ударил мороз, и утром Благовещенск превратился в сплошной каток. Ликвидировать последствия пришлось несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни жителей Благовещенска обратились в медицинские учреждения за медицинской помощью: фиксировались ушибы, растяжения и переломы.