Шэньян, Китай, , 07:35 — REGNUM Пожар, произошедший в жилом многоэтажном доме в китайском городе Шэньян на северо-востоке Китая, ликвидирован. Об этом 3 декабря сообщает Центральное телевидение Китая.

Возгорание удалось локализовать к 3.00 по местному времени. Пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в городе Шэньян около 21:30 по местному времени произошло возгорание в жилом высотном здании.

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