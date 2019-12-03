Москва, , 07:28 — REGNUM Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту «Шереметьево», передаёт 3 декабря «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, вина за авиакатастрофу, гибель 40 пассажиров и одного члена экипажа, а также пострадавших возложена на командира корабля Дениса Евдокимова.

По версии следствия, 5 мая 2019 года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».

Командиру воздушного судна инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

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Как сообщалоИА REGNUM, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлета вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

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