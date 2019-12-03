Кызылорда, Казахстан, , 07:22 — REGNUM Семь человек погибло при аварии с участием автобуса на юго-западе Казахстана. Об этом 3 декабря сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Ранее сообщалось о шести жертвах ДТП и 29 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря при аварии на трассе в 85 километрах от города Кызылорда в Казахстане произошло опрокидывание автобуса. В салоне в момент ДТП находилось 50 пассажиров.

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