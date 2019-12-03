Южно-Сахалинск, , 07:08 — REGNUM На Сахалине, на трассе Поронайск — Южно-Сахалинск, пассажирский автобус столкнулся с убиравшим дорогу в метель грейдером и бензовозом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Информации о пострадавших в данный момент нет. Транспортные средства в метель не смогли разъехаться. Судя по фото, опубликованным ИА Сахалин. Инфо, пассажиры автобуса отделались испугом. ДТП произошло в ночное время. Транспортная прокуратура Сахалина организовала проверку. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин циклон принес сильную метель и штормовой ветер.