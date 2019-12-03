Нур-Султан, , 07:12 — REGNUM Уже шесть погибших обнаружено в перевернувшемся в Казахстане пассажирском автобусе, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По уточнённым данным, из находившихся в автобусе примерно пятидесяти пассажиров были извлечены уже шесть погибших и 29 пострадавших.

Посольство России в Казахстане выясняет, находились ли в перевернувшемся автобусе граждане России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 05:25 3 декабря на трассе Кызылорда — Кумколь в Казахстане, в 85 километрах от Кызылорды, опрокинулся пассажирский автобус. Причиной трагедии стала потеря водителем управления из-за гололёда.

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