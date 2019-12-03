Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка. Как сообщает информационный портал Е1, ДТП произошло на перекрёстке улиц Сухоложской и Титова вечером 2 декабря.

По предварительным данным дорожной полиции, девочка торопилась на трамвай и стала перебегать проезжую часть на красный сигнал светофора. В этот момент её сбил автомобиль «Форд». Как пояснил 35-летний водитель машины, он двигался со скоростью 50 километров в час и после того, как ребёнок неожиданно выскочил на дорогу, начал тормозить.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вечером 25 ноября снегоуборочный погрузчик сбил 17-летнего юношу на тротуаре. Дорожный инцидент, в результате которого парень получил травмы, произошёл на улице Технической.

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Ранее, 23 ноября, в Екатеринбурге под колёса автомобиля попал 13-летний мальчик, перебегавший дорогу в неустановленном месте.

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