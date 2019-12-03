Челябинск, , 06:47 — REGNUM Возгорание, произошедшее 3 декабря на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, ликвидировано, сообщили в пресс-центре областного управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 5:15 по местному времени. Полностью потушить его удалось через два часа — в 7:23. На площади в 100 квадратных метров горели кабели в тоннеле котлотурбинного цеха. В ликвидации пожара были задействованы 82 пожарных и 25 единиц техники. Сообщений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря промзоне Санкт-Петербурга загорелся ангар. Площадь возгорания превысила 12 000 квадратных метров. На место происшествия были направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.