Джакарта, , 06:37 — REGNUM В результате взрыва в центре столицы Индонезии Джакарты пострадали два военнослужащих, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

Подчеркивается, что президент страны в момент взрыва не находился в президентском дворце. Отмечается, что двое пострадавших военнослужащих находились в парке и занимались упражнениями. Представитель полиции также добавил, что причины взрыва пока неизвестны.

«Был взрыв, но мы до сих пор выясняем причину. Пострадавших госпитализировали», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре столицы Индонезии Джакарты прогремел взрыв в парке, расположенном недалеко от президентского дворца.

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