Нур-Султан, , 06:39 — REGNUM Четыре человека погибли в автобусе, перевернувшемся на трассе Кызылорда — Кумколь в Казахстане, в 85 километрах от Кызылорды. Об этом 3 декабря сообщил журналистам официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его словам, трагедия произошла 3 декабря в 05:25 на трассе Кызылорда — Кумколь. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением из-за гололёда, в результате чего автобус опрокинулся на крышу.

В настоящее время известно, что из предположительно находившихся в салоне 50 пассажиров погибли четверо. Пятнадцать пострадавших извлечены из автобуса.