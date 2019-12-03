Екатеринбург, , 06:12 — REGNUM В дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге попала машина скорой помощи, которая ехала на вызов к ребёнку. Как сообщает информационный портал Е1, столкновение с автомобилем Lanos произошло на перекрёстке улиц Титова и Ферганской, несмотря на включенные спецсигналы.

По данным очевидцев, автомобиль Lanos, в котором находились два человека, двигался на зелёный сигнал в тот момент, когда на перекрёсток стала выезжать скорая помощь. По предварительным данным в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный дорожный инцидент произошёл в Екатеринбурге на улице Сыромолотова 4 октября. В тот день водитель легкового автомобиля не уступил дорогу ехавшей со включенными спецсигналами скорой помощи.

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