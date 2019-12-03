Санкт-Петербург, , 06:16 — REGNUM Во время крупного пожара в ангаре в Санкт-Петербурге никто не пострадал. Об этом 3 декабря сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.

«Погибших и пострадавших нет», — сказал Аникин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ангаре площадью 12 тысяч квадратных метров возник в ночь на 3 декабря. В ангаре, принадлежащем компании «Логистика-Терминал», хранились фанера, каучук и другие материалы. В результате пожара произошло обрушение конструкций ангара.

Всего в тушении пожара, которому был присвоен 4 ранг сложности, принимают участие 220 пожарных, два пожарных поезда и 49 единиц техники.

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