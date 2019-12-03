Владивосток, , 06:16 — REGNUM Сценарий, согласно которому на крупнейшей ТЭЦ Владивостока произошёл разлив нефтепродуктов, сегодня был отработан в ходе проведённых антитеррористических учений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно легенде учений, на территории ТЭЦ-2 произошел разлив мазута, который является резервным топливом на случай замены основного — газа. Об аварии незамедлительно сообщили спасателям. В течение 10 минут к месту происшествия прибыла техника и боевые расчеты пожарных подразделений. По легенде, на месте аварии оказался пострадавший, ему была оказана первая помощь. После этого сотрудники ТЭЦ приступили к ликвидации разлива.

Учения энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» провели совместно с представителями Владивостокской городской поисково-спасательной службы, пожарной охраны, Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Росприроднадзора, краевой и городской администраций.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проводятся масштабные антитеррористические учения и власти просят горожан отнестись с пониманием к некоторым неудобствам.